Teladoc stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Teladoc ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Teladoc die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,41 Prozent auf 605,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 626,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at