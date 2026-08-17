Telcoware hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Telcoware präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 596,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -73,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 10,30 Milliarden KRW gegenüber 6,12 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at