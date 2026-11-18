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18.11.2026 06:31:28
Telcoware präsentierte Quartalsergebnisse
Telcoware hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Telcoware hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 471,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 141,00 KRW je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,52 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 7,14 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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