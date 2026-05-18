Telcoware veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Telcoware gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1012,00 KRW gegenüber -215,000 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 6,82 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,37 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at