01.07.2026 06:31:29

Tele Columbus: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tele Columbus veröffentlichte am 29.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,06 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,370 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 105,5 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 104,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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