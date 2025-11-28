Tele Columbus: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tele Columbus präsentierte in der am 26.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,130 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tele Columbus im vergangenen Quartal 107,2 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tele Columbus 102,4 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at