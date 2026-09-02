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02.09.2026 06:31:29
Tele Columbus hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tele Columbus äußerte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,340 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Tele Columbus 103,8 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 105,7 Millionen EUR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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