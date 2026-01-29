Tele2 (A) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tele2 (A) ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tele2 (A) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,77 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tele2 (A) ein EPS von 1,40 SEK je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 8,00 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tele2 (A) 7,78 Milliarden SEK umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 6,62 SEK beziffert. Im Jahr zuvor waren 5,54 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 29,85 Milliarden SEK gegenüber 29,58 Milliarden SEK im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,89 SEK ausgegangen, während der Umsatz auf 29,70 Milliarden SEK prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at