Tele2 (A) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tele2 (A) präsentierte am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,20 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,26 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,15 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,25 Milliarden SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at