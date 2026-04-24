Tele2 (B) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tele2 (B) hat am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 9,20 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tele2 (B) 1,26 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 7,25 Milliarden SEK gegenüber 7,15 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at