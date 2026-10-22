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22.10.2026 06:31:29
Tele2 (B) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tele2 (B) veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 2,04 SEK gegenüber 1,86 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,60 Milliarden SEK – ein Plus von 2,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tele2 (B) 7,44 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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