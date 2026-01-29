Tele2 (B) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tele2 (B) hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Tele2 (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,77 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 SEK je Aktie gewesen.

Tele2 (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,00 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,78 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 6,62 SEK je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Tele2 (B) ein Gewinn pro Aktie von 5,54 SEK in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,85 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 29,58 Milliarden SEK im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 6,89 SEK belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 29,70 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at