30.01.2026 06:31:29
Tele2 (B) Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tele2 (B) Un äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 850,5 Millionen USD gegenüber 722,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,340 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Tele2 (B) Un im vergangenen Geschäftsjahr 3,04 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tele2 (B) Un 2,80 Milliarden USD umsetzen können.
