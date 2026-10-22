Tele2 (B) Un gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tele2 (B) Un hat am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,11 USD. Im letzten Jahr hatte Tele2 (B) Un einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 787,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 781,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at