Tele2 (B) Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tele2 (B) Un hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 792,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tele2 (B) Un 670,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at