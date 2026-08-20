TELEC BRASILEIRAS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TELEC BRASILEIRAS lud am 17.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,29 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,530 BRL je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 143,3 Millionen BRL – ein Plus von 30,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TELEC BRASILEIRAS 109,9 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at