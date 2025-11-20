TeleCanor Global: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TeleCanor Global hat am 18.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 2,22 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeleCanor Global noch ein Gewinn pro Aktie von -0,510 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TeleCanor Global im vergangenen Quartal 57,4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2333,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeleCanor Global -2,6 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at