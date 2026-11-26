TeleCanor Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 INR. Im Vorjahresviertel hatte TeleCanor Global 2,22 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 62,1 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeleCanor Global 57,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at