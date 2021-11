Telecom Italia-Aktie springt hoch: KKR erwägt offenbar Übernahme von Telecom Italias Glasfaser-Sparte

Dabei könnte der Investor seinen Anteil an FiberCop erhöhen oder die Gesellschaft komplett übernehmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Überlegungen seien noch nicht abgeschlossen. Ein KKR-Vertreter habe sich dazu nicht äußern wollen. Telecom Italia denkt einem Sprecher zufolge derzeit nicht über eine Reduzierung des Anteils an FiberCop nach.

KKR war Anfang des Jahres für rund 1,8 Milliarden Euro mit 37,5 Prozent bei FiberCop eingestiegen. Die Zukunftspläne von KKR wären eine Alternative zu einer Fusion von FiberCop mit dem kleineren Konkurrenten OpenFiber.

Telecom Italia-Aktien verteuern sich in Mailand um 7,95 Prozent auf 0,352 Euro.

NEW YORK/ROM (dpa-AFX)