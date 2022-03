Telecom Italia stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Telecom Italia ließ sich am 03.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Telecom Italia die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,48 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,055 USD gegenüber 4,14 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 11,20 Prozent auf 19,16 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 17,01 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at