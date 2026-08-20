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20.08.2026 06:31:29
Telecomunicacoes Brasileiras verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Telecomunicacoes Brasileiras hat am 17.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,29 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,530 BRL je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 143,3 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 109,9 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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