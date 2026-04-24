Teledyne Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Teledyne Technologies hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 4,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Teledyne Technologies 3,99 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,56 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at