Teledyne Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Teledyne Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 5,82 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Teledyne Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 4,65 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Teledyne Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,68 Milliarden USD im Vergleich zu 1,54 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at