Teledyne Technologies Aktie
WKN: 926932 / ISIN: US8793601050
|
22.04.2026 13:00:10
Teledyne Technologies Inc Reveals Advance In Q1 Profit
(RTTNews) - Teledyne Technologies Inc (TDY) reported a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $226.8 million, or $4.85 per share. This compares with $188.6 million, or $3.99 per share, last year.
Excluding items, Teledyne Technologies Inc reported adjusted earnings of $271.4 million or $5.80 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.3% to $1.56 billion from $1.44 billion last year.
Teledyne Technologies Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $226.8 Mln. vs. $188.6 Mln. last year. -EPS: $4.85 vs. $3.99 last year. -Revenue: $1.56 Bln vs. $1.44 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 5.70 To $ 5.80 Full year EPS guidance: $ 23.85 To $ 24.15
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!