23.01.2026 06:31:28
Teledyne Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Teledyne Technologies präsentierte in der am 21.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,84 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,20 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,61 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Milliarden USD in den Büchern standen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 18,88 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 17,21 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,12 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 5,68 Milliarden USD im Vorjahr.
