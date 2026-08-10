Varex Imaging Aktie

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WKN DE: A2DKK2 / ISIN: US92214X1063

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10.08.2026 14:55:02

Teledyne To Buy Varex Imaging For About $1.1 Bln In Cash

(RTTNews) - Teledyne Technologies Inc. (TDY) announced on Monday that it has agreed to buy Varex Imaging Corp. (VREX) for $18.90 per share in cash, valuing the deal at about $1.1 billion, including debt and equity awards as of April 3, 2026. The transaction was unanimously approved by both boards.

Varex pioneered X-ray sources and digital X-ray detectors and also supplies high-voltage interconnects and imaging software to global OEMs. Its X-ray tubes, flat panel and photon counting detectors are used in medical diagnostic imaging, non-destructive inspection, security and vehicle inspection systems.

The deal is expected to close in early 2027.

Varex Imaging shares rose 49.90 percent to $18.60 in pre-market trading on the Nasdaq, after ending Friday's regular session 1.31 percent higher.

In pre-market activity on the NYSE, shares of Teledyne were up 1.04 percent, changing hands at $698.50, after closing Friday's regular session 0.55 percent higher.

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Aktien in diesem Artikel

Teledyne Technologies Inc. 598,50 0,50% Teledyne Technologies Inc.
Varex Imaging Corp Registered Shs When Issued 10,70 0,00% Varex Imaging Corp Registered Shs When Issued

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