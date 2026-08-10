Varex Imaging Aktie
WKN DE: A2DKK2 / ISIN: US92214X1063
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10.08.2026 14:55:02
Teledyne To Buy Varex Imaging For About $1.1 Bln In Cash
(RTTNews) - Teledyne Technologies Inc. (TDY) announced on Monday that it has agreed to buy Varex Imaging Corp. (VREX) for $18.90 per share in cash, valuing the deal at about $1.1 billion, including debt and equity awards as of April 3, 2026. The transaction was unanimously approved by both boards.
Varex pioneered X-ray sources and digital X-ray detectors and also supplies high-voltage interconnects and imaging software to global OEMs. Its X-ray tubes, flat panel and photon counting detectors are used in medical diagnostic imaging, non-destructive inspection, security and vehicle inspection systems.
The deal is expected to close in early 2027.
Varex Imaging shares rose 49.90 percent to $18.60 in pre-market trading on the Nasdaq, after ending Friday's regular session 1.31 percent higher.
In pre-market activity on the NYSE, shares of Teledyne were up 1.04 percent, changing hands at $698.50, after closing Friday's regular session 0.55 percent higher.
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Analysen zu Varex Imaging Corp Registered Shs When Issued
Aktien in diesem Artikel
|Teledyne Technologies Inc.
|598,50
|0,50%
|Varex Imaging Corp Registered Shs When Issued
|10,70
|0,00%
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