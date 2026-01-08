Teleflex Aktie
WKN: 855853 / ISIN: US8793691069
|
08.01.2026 20:17:04
Teleflex Shares Slide 11% After Leadership Change, Revenue Outlook Cut
(RTTNews) - Teleflex Incorporated (TFX) shares fell 11.32 percent on Thursday, dropping $14.32 to $112.21, after the medical technology company announced leadership changes and lowered its full-year revenue outlook. The decline followed a sharp pre-market selloff after the update.
Teleflex said board member Stuart Randle has been appointed Interim President and Chief Executive Officer, effective immediately, succeeding Liam Kelly, who stepped down as Chairman, President, and CEO.
The shares were trading at $112.21, down from a previous close of $126.53. The stock opened at $112.50 and traded between $108.39 and $115.00 during the session on the New York Stock Exchange.
Trading volume reached about 1.38 million shares, compared with an average volume of roughly 0.64 million shares. Teleflex has traded within a 52-week range of $102.58 to $185.94.
