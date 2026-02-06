Teleflex Aktie
WKN: 855853 / ISIN: US8793691069
|
06.02.2026 11:41:03
Teleflex Stock Slides 39% in a Year, but This $8.5 Million Buy Signals a Contrarian Bet
Tejara Capital Ltd disclosed a buy of 69,700 Teleflex (NYSE:TFX) shares in a February 5 SEC filing, with an estimated transaction value of $8.45 million based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 5, Tejara Capital Ltd increased its stake in Teleflex by 69,700 shares. The estimated value of the additional shares acquired is approximately $8.45 million, calculated using the average closing price for the fourth quarter of 2025. The fund’s total position value in Teleflex rose by $8.50 million quarter over quarter, a figure that includes share additions and price fluctuations.This buy increased the Teleflex stake to 2.23% of Tejara’s 13F assets under management as of December 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
