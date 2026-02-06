Teleflex Aktie

Teleflex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855853 / ISIN: US8793691069

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 11:41:03

Teleflex Stock Slides 39% in a Year, but This $8.5 Million Buy Signals a Contrarian Bet

Tejara Capital Ltd disclosed a buy of 69,700 Teleflex (NYSE:TFX) shares in a February 5 SEC filing, with an estimated transaction value of $8.45 million based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 5, Tejara Capital Ltd increased its stake in Teleflex by 69,700 shares. The estimated value of the additional shares acquired is approximately $8.45 million, calculated using the average closing price for the fourth quarter of 2025. The fund’s total position value in Teleflex rose by $8.50 million quarter over quarter, a figure that includes share additions and price fluctuations.This buy increased the Teleflex stake to 2.23% of Tejara’s 13F assets under management as of December 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Teleflex Inc.Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Teleflex Inc.Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Teleflex Inc.Shs 91,50 2,23% Teleflex Inc.Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:39 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen