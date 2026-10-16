Telefon LMEricsson (A): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Telefon LMEricsson (A) veröffentlichte am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 1,78 SEK gegenüber 3,34 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent auf 59,48 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56,24 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at