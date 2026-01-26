Telefon LMEricsson (A) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Telefon LMEricsson (A) gab am 23.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Telefon LMEricsson (A) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69,29 Milliarden SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,91 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,68 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 66,50 Milliarden SEK geschätzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,51 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,010 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,52 Prozent auf 236,68 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 247,88 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 7,94 SEK je Aktie sowie einem Umsatz von 234,37 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at