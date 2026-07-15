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15.07.2026 06:31:29
Telefon LMEricsson (A) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Telefon LMEricsson (A) hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Telefon LMEricsson (A) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,22 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,37 SEK je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52,69 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 6,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,13 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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