Telefon LMEricsson (A) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Telefon LMEricsson (A) gab am 17.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,24 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 49,33 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 10,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,03 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at