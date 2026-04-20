|
20.04.2026 06:31:29
Telefon LMEricsson (A) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Telefon LMEricsson (A) gab am 17.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,24 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 49,33 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 10,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,03 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!