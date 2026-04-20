Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,16 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,40 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at