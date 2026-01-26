Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) hat am 23.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,37 Milliarden USD im Vergleich zu 6,76 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,183 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 7,22 Milliarden USD geschätzt worden war.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,13 Prozent auf 24,41 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,857 USD und einem Umsatz von 25,35 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at