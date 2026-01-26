26.01.2026 06:31:29

Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) hat am 23.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,37 Milliarden USD im Vergleich zu 6,76 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,183 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 7,22 Milliarden USD geschätzt worden war.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,13 Prozent auf 24,41 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,857 USD und einem Umsatz von 25,35 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX sollen verhalten in den Montag starten -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit Verlusten erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen