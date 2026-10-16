Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,16 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at