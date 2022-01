Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) präsentierte in der am 25.01.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,325 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,271 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 7,68 Milliarden USD, gegenüber 8,35 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,10 Prozent präsentiert.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,227 USD je Aktie sowie einen Umsatz 7,61 Milliarden USD prognostiziert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,733 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,631 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 10,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25,01 Milliarden USD im Vergleich zu 27,90 Milliarden USD im Vorjahr.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 25,72 Milliarden USD ausgegeben.

