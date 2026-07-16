Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) lud am 14.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 5,63 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 3,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at