Telefonica-Aktie in Grün: Saudi Telecom steigt bei Telefonica Spanien ein

Wie das saudi-arabische Staatsunternehmen am Dienstagabend mitteilte, hat es über den Kauf von Aktien und Finanzinstrumenten für 2,1 Milliarden Euro eine Beteiligung von 9,9 Prozent an dem spanischen Telekomkonzern erworben. Damit würde Saudi Telecom auf einen Schlag zum mit Abstand größten Aktionär des Konzerns. Allerdings gilt Telefonica in Spanien als Teil der kritischen Infrastruktur, und die Regierung könnte eine Beteiligung in dieser Größenordnung noch verhindern.

So hat Saudi Telecom zunächst nur 4,9 Prozent der Aktien tatsächlich gekauft. Seine Finanzinstrumente über weitere 5 Prozent will der Konzern erst ausüben, wenn die behördlichen Genehmigungen vorliegen. Eigentlich dürfen ausländische Investoren in Spanien ohne Beschränkungen bis zu 9,9 Prozent an börsennotierten Unternehmen erwerben. Bei Betreibern kritischer Infrastruktur kann die Regierung jedoch schon eine geringere Beteiligung von ihrer Zustimmung abhängig machen.

Der saudische Telekomkonzern stellte klar, dass es keine Kontrolle über Telefonica und keine Mehrheitsbeteiligung anstrebe. Telefonica bezeichnete die Annäherung des arabischen Investors als "freundlich". Saudi Telecom unterstütze das Management und die Strategie von Telefonica.

Mit einem Anteil von knapp zehn Prozent würde Saudi Telecom zum größten Aktionär des spanischen Telekomkonzerns, dessen Telefonica Deutschland hierzulande unter der Marke O2 vertreten ist.

So reagiert die Telefonica-Aktie

An der Börse in Madrid gewinnt die Telefonica-Aktie am Mittwoch zeitweise 1,94 Prozent auf 3,792 Euro.

Für JPMorgan-Analyst Akhil Dattani kommt die Ankündigung überraschend. Der Anteilsaufbau könnte aber die gute Kursentwicklung der Telefonica-Aktien im vergangenen Monat trotz fallender freier Barmittel angesichts jüngster Verluste von Firmenkunden in Deutschland erklären.

Die jüngste Kursschwäche im September scheint mit dem höchsten Stand seit Anfang August zudem abgehakt. Im europäischen Telekomsektor, der im schwachen Gesamtmarkt unter den besten der Stoxx 600-Übersicht zuletzt kaum verändert notierte, waren Telefonica zur Wochenmitte unter den Favoriten.

Investoren dürften bei Telefonica nun Parallelen ziehen zur anhaltenden Anteilsaufstockung der Emirates Telecommunications Group (Etisalat) an Vodafone. Sowohl Saudi Telecom als auch Etisalat verfügten über hohe Barmittel und hätten große Ambitionen. Dattani zufolge dürfte mit Blick auf die Bilanz auch Saudi Telecom in der Lage sein, den Anteil an Telefonica auszubauen.

Telefonica gilt in Spanien allerdings als Teil der kritischen Infrastruktur, und die Regierung könnte eine Beteiligung in dieser Größenordnung noch verhindern. Aucg Dattani schrieb, es sei noch nicht klar, wie die spanischen Wettbewerbshüter reagieren werden.

/stw/mne/jha/

MADRID/RIAD (dpa-AFX)