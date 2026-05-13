Telefonica Brasil: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Telefonica Brasil hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,39 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Telefonica Brasil noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 BRL in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Telefonica Brasil 15,46 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,39 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at