Telefonica Brasil: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Telefonica Brasil hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 USD, nach 0,110 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,94 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at