|
14.05.2026 06:31:29
Telefonica Brasil: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Telefonica Brasil hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 USD, nach 0,110 USD im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,94 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!