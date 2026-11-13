Telefonica Brasil: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Telefonica Brasil hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,12 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Telefonica Brasil 2,74 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at