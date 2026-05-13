Telefonica Brasil: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Telefonica Brasil äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,39 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Telefonica Brasil 0,330 BRL je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 15,46 Milliarden BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,39 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at