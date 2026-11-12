Telefonica Brasil: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Telefonica Brasil präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,77 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Telefonica Brasil 0,590 BRL je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Telefonica Brasil im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,02 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 14,95 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at