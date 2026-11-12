Telefonica Brasil öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Telefonica Brasil hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,77 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,590 BRL je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,02 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,95 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at