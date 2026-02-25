Telefonica Brasil: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Telefonica Brasil hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,540 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 15,61 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,58 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,91 BRL. Im Vorjahr hatte Telefonica Brasil 1,69 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Telefonica Brasil im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 59,60 Milliarden BRL. Im Vorjahr waren 55,85 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at