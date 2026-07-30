Telefonica Brasil: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Telefonica Brasil lud am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3,12 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at