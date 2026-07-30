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30.07.2026 06:31:29
Telefonica Brasil veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Telefonica Brasil hat am 27.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Telefonica Brasil ein EPS von 0,420 BRL je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Telefonica Brasil mit einem Umsatz von insgesamt 15,76 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,65 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 7,60 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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