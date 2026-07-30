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30.07.2026 06:31:29
Telefonica Brasil zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Telefonica Brasil hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 0,49 BRL gegenüber 0,420 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,76 Milliarden BRL – ein Plus von 7,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Telefonica Brasil 14,65 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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