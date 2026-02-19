Telefonica del Peru verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Telefonica del Peru präsentierte am 16.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 PEN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Telefonica del Peru ein Ergebnis je Aktie von -0,060 PEN vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,24 Milliarden PEN – das entspricht einem Minus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Milliarden PEN in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,100 PEN ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,240 PEN je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 12,59 Prozent auf 5,26 Milliarden PEN. Im Vorjahr hatte Telefonica del Peru 6,02 Milliarden PEN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at