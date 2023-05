Telefonica Deutschland-Aktie etwas höher: Deutsche Bank Research senkt Rating von Telefonica Deutschland

Analyst Keval Khiroya verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf sein früheres Szenario, wonach Telefonica Deutschland von soliden Erträgen im Mobilfunkgroßhandel profitieren dürfte, während der Aufbau eines Mobilfunknetzes bei 1&1 für Unsicherheit sorgen könnte. In der Folge hätten die Aktien von Telefonica Deutschland die von 1&1 in sechs Monaten um 50 Prozent hinter sich gelassen. Weil 1&1 nun aber mit Blick auf die längerfristigen freien Barmittel besser positioniert erscheine, rate er bei 1&1 nun zum Kauf und bei Telefonica Deutschland nur noch zum Halten.

Die Telefonica Deutschland-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,15 Prozent auf 3,94 Euro

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2023

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2023

